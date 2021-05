Grâce à deux applis mobiles, un jeu et un guide, retour sur l’histoire du pays cathare

Tourisme

Dans un parcours reliant Carcassonne et des sites moins connus, deux applis grand public valorisent l’offre touristique audoise.

Chiffres-clés Patrimoine : 19 sites dans l’Aude et un dans l’Ariège (Montségur).

19 sites dans l’Aude et un dans l’Ariège (Montségur). Coût : 1,65 M€, financés par l’Europe (Feder), le département de l’Aude, la région Occitanie, l’Etat (FNADT) et les 20 sites.

« Castrum » et « pays cathare ». Ce jeu et ce guide de voyage multimédia, qui se présentent sous la forme de deux applis mobiles, multilingues et gratuites, ont été créés en avril 2019 par le département de l’Aude. Elles ont été lauréates des Trophées de la communication 2020 dans la catégorie « meilleure appli pour smartphone et tablette ». Leur objectif est d’attirer un public jeune et familial, français et étranger, dans près de 20 sites grandioses mais disparates et méconnus, à l’écart de la célèbre cité de Carcassonne, en les reliant dans un récit historique commun, celui de l’hérésie cathare et de sa répression qui a eu lieu du XIIe au XIVe siècle, grâce à des moyens ambitieux.

La première appli est destinée à préparer son voyage et visiter les sites. Elle permet d’explorer l’offre ...

