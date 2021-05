Cybersécurité : Mailinblack renforce son accompagnement auprès des établissements de santé

Publié le 17/05/2021 • Par Auteur partenaire • dans : Contenu partenaire

Ces derniers mois, les établissements de santé ont été particulièrement frappés par les cyberattaques, notamment de type ransomware. Leader national de la sécurité email, Mailinblack démarre un tour de France afin de les sensibiliser à cette menace et les aider à s'en prémunir via des solutions technologiques et humaines.

En février dernier, deux établissements de santé ont été, coup sur coup, victimes d’un ransomware. L’hôpital de Dax puis le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône dans le Rhône se sont retrouvés paralysés par une cyberattaque avec pour conséquence dramatique le report de plusieurs opérations chirurgicales.

Selon un récent rapport de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI), le ransomware Ryuk aurait été responsable, en octobre 2020, de 75 % des attaques mondiales dans le secteur de la santé.

Sans scrupules et mus par l’appât du gain, les cybercriminels s’en prennent aux établissements de santé alors que leurs services sont sous tension avec la crise de la Covid-19. Moins bien protégés que les grandes entreprises du privé et devant fonctionner 24/7, ils constituent, de fait, des cibles privilégiées.

Entre vol de données, perte financière et paralysie de l’activité, les impacts sont considérables. Les cyberattaques affectent le travail des professionnels de santé et fragilisent l’offre de soins portée aux patients.

La plupart des ransomwares s’installent à la faveur d’un manque de vigilance de la part d’un individu. Dans le cas le plus fréquent, les hackers envoient des emails frauduleux invitant les employés à renouveler leurs mots de passe et identifiants afin de s’introduire dans le système d’information. Il convient donc de sensibiliser le personnel en hôpital aux risques cyber. Comme il existe des consignes sanitaires strictes en milieu hospitalier, il s’agit de rappeler régulièrement les règles d’hygiène informatique, comme le nomme l’Anssi.

Un roadshow pour sensibiliser les professionnels de santé aux risques cyber

À travers son offre, Mailinblack répond aux menaces sur les deux axes, technologique et humain. Mailinblack Protect protège les messageries professionnelles des malwares, du spam, du phishing et du spear phising. Phishing Coach permet, lui, de simuler des attaques de phishing ultraréalistes par email pour impliquer les collaborateurs dans la stratégie cyber de leur organisation.

Pour sensibiliser les hôpitaux, les Groupement hospitaliers de territoire (GHT), les cliniques, les laboratoires et autres EHPAD à ces enjeux, Mailinblack entame, à partir du 17 mai, un tour de France. À raison d’une région par semaine, l’éditeur ira à la rencontre des établissements de santé. Ces journées auront pour vocation, à travers des webinars hebdomadaires gratuits de présenter un panorama local des cyberattaques, les moyens de s’en prémunir et les solutions pour lutter contre la cybercriminalité. Un temps d’échange sera prévu avec les différents participants et Mailinblack proposera sur demande un rendez-vous privé avec un expert en cybersécurité. Une vrai aubaine pour ces établissements dans la mesure où les experts de la PME marseillaise mettront à leur disposition un Kit cyber (document récapitulatif du rendez-vous qui centralise besoins, solutions, devis et dossier technique) pour activer des solutions efficaces immédiatement pour lutter contre la cybercriminalité.

Ce n’est pas la première fois que Mailinblack apporte son soutien aux établissements de santé :

« Lors de la crise de la Covid-19, nos équipes se sont engagées dans une démarche de soutien auprès des établissements de santé pour protéger gratuitement leurs messageries professionnelles, rappelle Thomas Kerjean, PDG de Mailinblack. Nous souhaitons aujourd’hui réitérer et pérenniser cet accompagnement de proximité, apporter le meilleur niveau d’informations et des solutions efficaces, activables immédiatement, pour lutter contre la cybercriminalité. »

Mailinblack propose une offre spécifiquement conçue pour répondre aux besoins des établissements de santé et aux GHT. L’interface de gestion permet notamment à un administrateur de personnaliser les règles de sécurité. La solution est, bien sûr, conforme au RGPD et certifiée HDS (Hébergeur de Données de Santé), ce qui garantit un hébergement des données sur le territoire français.

L’éditeur marseillais protège la messagerie professionnelle contre toute forme d’intrusion et garantit la confidentialité des échanges de plus de 300 établissements de santé français. Parmi ses références, on peut citer le CHU de Rouen, les centres hospitaliers d’Angoulême et de Centre Bretagne, les laboratoires Biorance ou le groupe d’hôpitaux et de cliniques privés Elsan.

Lutter à la fois contre les cyberattaques et les spams

Comme bien d’autres établissements de santé, le CHU de Martinique a dû faire face, ces dernières années, à de nombreuses cyberattaques. « Les dernières attaques visant l’hôpital ont été stoppées et mises en quarantaine par Mailinblack et la boîte mail du personnel est désormais triée et propre. Un vrai gain de temps au quotidien ! », estime Gérald Galim, RSSI du CHU de Martinique.

Le centre hospitalier départemental de la Candélie, près d’Agen, recevait, quant à lui, un très grand nombre de spams au quotidien tandis que certains emails de l’établissement passaient à la trappe. « Mailinblack Protect répond pleinement à notre attente, avec une charge de travail en moins puisque nous n’avons plus à aller fouiller dans nos spams », estime Patrice Bourdon, son responsable du système d’information et organisation.

Le tour de France de Mailinblack sera l’occasion pour l’éditeur français de poursuivre cet accompagnement en sensibilisant les établissements de santé à la recrudescence des cyberattaques.

