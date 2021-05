Création d’un comité d’anticipation et de suivi hydrologique

Sécheresse

Publié le 17/05/2021 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels, TO parus au JO

Un décret du 14 mai a pour objet d’introduire dans le code de l’environnement un article créant un comité d’anticipation et de suivi hydrologique en vue notamment de mieux anticiper et gérer les épisodes de sécheresse en métropole et dans les territoires ultramarins. Ce comité est composé de membres issus des différents collèges du Comité national de l’eau.

Ce comité est chargé :