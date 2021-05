Covid-19 : trois cibles prioritaires pour les autotests

Crise sanitaire

Publié le 17/05/2021 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels santé social, TO non parus au JO

Dans une circulaire du 3 mai, le Gouvernement annonce que la campagne de dépistage du coronavirus par autotests aura trois cibles prioritaires : les jeunes (écoliers et étudiants), les populations d’outremer et les publics éloignés du soin. Concernant les publics les plus éloignés du soin, une opération spécifique de déploiement des autotests auprès des publics précaires commencera à partir de la semaine du lundi 3 mai 2021.

Pour les collégiens et lycéens, le Conseil scientifique et la Haute Autorité de santé recommandent que les premiers prélèvements soient accompagnés et supervisés.

La circulaire insiste sur l’organisation territoriale de cette campagne : « Etant donné l’hétérogénéité des publics concernés et des situations locales, ce déploiement nécessite un pilotage territorial. Aussi, les préfets et les délégués territoriaux des agences régionales de santé (ARS), en concertation avec les élus, auront la charge de déterminer localement quels publics doivent faire l’objet d’une distribution d’autotests de manière prioritaire sur la base des volumes attribués, parmi le périmètre retenu des personnes en grande précarité et des personnes en bidonvilles, squats et camps. En fonction des circonstances locales, d’autres publics en situation de précarité pourront être intégrés dans le déploiement. »

En annexe se trouvent la liste de répartition des 475 000 autotests dédiés aux publics précaires et un guide d’utilisation.