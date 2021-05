Les contrats de plan peuvent mieux faire en matière de climat

Investissements

Publié le 17/05/2021 • Par Romain Mazon • dans : A la Une finances, Actu experts finances, actus experts technique, France

Quelle est la contribution des contrats de plan Etat-région à la baisse des émissions de gaz à effet de serre et à l’adaptation au changement climatique ? L’Institut de l’économie pour le climat (I4CE) vient de s’atteler à la tâche, en publiant un rapport qui analyse la génération 2015-2020 des CPER à l’aune de leur contribution climat, et trace le chemin de la prochaine génération.

Apprendre du passé pour préparer l’avenir, c’est la ligne suivie par l’Institut de l’économie pour le climat (I4CE) pour mesurer l’apport des contrats de plan Etat-région à la baisse des gaz à effet de serre et à l’adaptation au changement climatique.

En étudiant la génération de CPER 2015-2020 qui s’achève, l’I4CE espère apporter des arguments à l’Etat et aux régions qui négocient actuellement la génération 2021-2027. « Comment garantir la cohérence générale des futurs CPER avec les objectifs climatiques nationaux et régionaux, la Stratégie nationale bas carbone (SNBC) et le Plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC) ? », synthétise le rapport. Et les auteurs poursuivent : « L’enjeu pour les régions est de « verdir » les budgets consacrés aux politiques d’attractivité, d’aménagement, pour orienter leurs interventions dans le sens d’une transition régionale bas-carbone. Négocier les CPER dans cette perspective est d’autant plus important pour soutenir l’ambition climat des régions. »

Les estimations d’I4CE (1) dégagent ainsi des pistes d’améliorations pour la prochaine génération.

Ainsi, sur les 29 milliards mobilisées par les CPER 2015-2020, la moitié est apportée par les régions. Leurs engagements globaux représentent un volume équivalent à

Contrats de Plan Etat-Régions : des milliards d'investissement structurants pour le climat, I4CE mai 2020

