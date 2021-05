Finances locales : l’essentiel de la semaine du 10 au 16 mai

veille finance

Chaque semaine, en plus du condensé de l'actualité des derniers jours, le Club Finances vous propose une veille juridique financière pour être sûr de n'avoir rien raté en matière de finances locales.

DGF – 16000 communes voient leur dotation globale de fonctionnement (DGF) augmenter en 2021. Rares sont ceux qui l’expliquent, rares sont surtout ceux qui le comprennent, face à des critères compliqués et impossible à maîtriser. Voyage dans le pays d’Ubu.

PTCE – Olivia Grégoire, secrétaire d’Etat chargée de l’Economie sociale, solidaire et responsable, a annoncé, mercredi 12 mai, lors d’une table ronde réunissant près de 300 acteurs de l’ESS, la relance des pôles territoriaux de coopération économique, les PTCE. Objectifs : soutenir financièrement les structures de coopération et accompagner leur consolidation. Entretien à lire sur le Club.

Relance – Sur les 100 milliards d’euros de crédits, 10,5 milliards d’euros sont à destination des collectivités locales. Et, déjà, la moitié ont été engagés. Tour d’horizon des territoires qui peuvent profiter des montants de France Relance.

Finances publiques locales – François Ecalle, ancien rapporteur général du rapport de la Cour des comptes sur la situation et les perspectives des finances publiques, examine dans le cadre d’un billet sur le Club Finances la situation des finances publiques locales en 2020 telle qu’elle apparaît dans le compte des « administrations publiques locales » (APUL) de la comptabilité nationale, établi par l’Insee et publié par Eurostat, tout en rappelant les principales évolutions observées dans le passé. Il propose également une comparaison de la situation des administrations publiques territoriales dans les pays européens en 2020.

Contrats de Cahors – Pour ne pas être pénalisée, la ville de Montauban aurait dû n’enregistrer aucune hausse de ses dépenses de fonctionnement. Mais le développement du territoire a fait grimper la note, et la ville a été contrainte de signer la contractualisation qu’elle avait jusqu’alors refusée. Interview du DGS et directeur de la performance financière sur le Club.

Cabinets d’intelligence économique – L’appétit des régions et des intercos pour l’intelligence économique ne se dément pas avec la crise sanitaire et la relance économique. Enquête sur un secteur qui aime la discrétion et garde ses petits secrets.

FCTVA – L’article 80 de la loi de finances pour 2020 a élargi le bénéfice du FCTVA aux dépenses d’entretien de réseaux. La loi de finances rectificative du 30 juillet 2020 a rendu éligibles celles se rapportant à la fourniture de prestation de solutions relevant de l’informatique en nuage ou Cloud. C’est la fiche finance de la semaine.

