La proposition de loi Matras veut conforter l’avenir des sapeurs-pompiers

Sécurité civile

Publié le 12/05/2021 • Par Mathilde Elie • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

La proposition de loi du député LREM Fabien Matras visant à consolider le modèle de sécurité civile et à valoriser le volontariat entame son parcours parlementaire. Entendue par la commission des lois, la ministre déléguée en charge de la citoyenneté Marlène Schiappa a confirmé le soutien du gouvernement sur plusieurs points sensibles.

Adapter le fonctionnement de la sécurité civile aux enjeux actuels et à l’évolution des missions des agents. Tel est l’objectif de la proposition de loi du député LREM du Var Fabien Matras. Présentée mercredi 12 mai en commission des lois de l’Assemblée nationale, elle s’inscrit dans un contexte tendu. En effet, depuis plus d’un an, les sapeurs-pompiers sont en première ligne de la gestion de la crise sanitaire. Ils doivent par ailleurs faire face à une montée des violences à leur encontre, et à une augmentation des sollicitations opérationnelles alors que le volontariat, qui représente pourtant 80% des effectifs, marque le pas.

Le texte, co-signé par 500 députés, tente d’apporter des réponses concrètes aux problématiques régulièrement soulevées par les sapeurs-pompiers : soins d’urgence ...

[90% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes, Club Prévention-Sécurité E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Testez notre Offre Découverte Club Prévention-Sécurité pendant 30 jours J’en profite