Un second souffle pour les centres médico-sportifs ?

Offices des sports

Publié le 17/05/2021 • Par David Picot • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, France

Le plus souvent rattachés aux offices des sports, les centres médico-sportifs (CMS) figurent sur une pente descendante, depuis quelques années. L’émergence des Maison sport-santé pourrait leur ouvrir de nouvelles perspectives.

Certains s’inscrivaient dans le paysage local depuis plus de 40 ans. C’était notamment le cas du centre médico-sportif (CMS) de Gap (Hautes-Alpes), clos à la mi-2018. Mais aussi Bergerac (Dordogne), Rezé (Loire-Atlantique) ou Le Blanc (Indre), pour ne citer que quelques exemples de fermetures, constatés ces dernières années. Sous statut associatif, un CMS est généralement rattaché à un office des sports. Et par conséquent, à la commune ou l’intercommunalité dont il dépend et qui en assume le financement. Par le passé et selon les cas, les services déconcentrés du ministère de la jeunesse et des sports ont aussi apporté leur soutien.

Historiquement, la mission de ces structures consiste en la surveillance médicale des sportifs, à titre individuel ou dans le cadre d’une pratique en club ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Club Acteurs du sport E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Testez notre Offre Découverte Club acteurs du sport pendant 30 jours J’en profite