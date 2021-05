Très haut-débit : un plan qui tient ses promesses

Télécoms

Publié le 12/05/2021

Plus de 30 millions de foyers seront raccordables fin 2021, selon l'Observatoire du très haut-débit commandé par Infranum. Une estimation supérieure aux prévisions, grâce à la rapidité de déploiement des réseaux d’intérêt public. Ce sont finalement les zones très denses qui peinent à finaliser les raccordements.

« L’année dernière, la France est devenue leader d’Europe dans les raccordements à la fibre, se réjouit Julien Delmouly, directeur adjoint d’Infranum, fédération de professionnels du raccordement à la fibre, à l’occasion de la présentation du 9e Observatoire du très haut-débit. En 2022, l’objectif de 80 % de raccordement sera atteint et même dépassé avec 36,2 millions de foyers raccordables, soit 87 %. Je félicite les industriels pour cela. L’objectif de 100 % de foyers raccordables en 2025 est maintenant réalisable mais sous conditions. » Sous-entendu : des moyens, car les derniers 5 % de raccordements seront difficilement atteignables puisqu’ils touchent aux prises les plus compliquées d’accès, et donc les plus chers.

Ces bons chiffres sont particulièrement portés par les RIP qui comptent pour la moitié des 6,2 millions de prises installées cette année. A l’inverse, dans les zones très denses, où le raccordement est effectué par les quatre opérateurs grand public, 0,5 million de nouveaux raccordements ont été effectués. A titre d’exemple, la ville de Lille compte toujours moins de 50 % de foyers raccordables, quand plusieurs départements ont atteint le 100 % fibre début 2020, notamment la Loire ou le Val-d’Oise.

Une situation que regrette la présidente de l’Arcep nommée en janvier, Laure de La Raudière. « Nous mettrons toute la pression et tous les recours juridiques nécessaires pour que les opérateurs fassent la complétude du territoire », promettait-elle, le 11 mai.

Poteaux et armoires de la discorde

En dehors du déploiement de l’infrastructure dans les grandes villes, plusieurs points restent en tension. Du côté de la fibre posée en aérien sur les poteaux appartenant généralement à Enedis, un problème de calcul de charge, c’est-à-dire de quantité de câbles portés, pousse les acteurs à se renvoyer la balle en termes d’assurance face aux sinistres, et donc à ralentir le déploiement.

Patrick Chaize, sénateur (LR) de l’Ain et président de l’Avicca, qui regroupe des collectivités et syndicats numériques, espère un changement du mode de calcul, pour faciliter le déploiement en aérien : « Que celui qui a vu un poteau tomber à cause des câbles me jette la première pierre. La réglementation des calculs de charges n’est plus cohérente et il faut aller vers un compromis intelligent, y compris en termes de financement. »

Armoires forcées et jarretières coupées

Reste, enfin, l’utilisation de l’infrastructure. Côté utilisation, la France est le pays européen où les entreprises font le moins le choix du passage à la fibre. Et côté opérateurs, le mode « Stoc » pose problème. Ce dispositif prévoit que l’opérateur du réseau sous-traite le branchement du client à l’opérateur commercial, qui lui-même fait intervenir un sous-traitant, voir un sous-traitant de sous-traitant. Le technicien final se doit d’interagir avec une armoire partagée afin d’ouvrir la ligne, mais n’a pas toujours les accès à ce mobilier posé par l’opérateur de réseau.

« Les problèmes du mode « Stoc » ne se mesurent pas seulement à l’aune des échecs de raccordement, pointe Patrick Chaize. Mais au nombre d’armoires forcées, de PBO laissés ouverts aux quatre vents, de jarretières coupées, de bouchons arrachés, de chambres mal refermées et j’en passe… » Opérateurs et sous-traitant devraient s’entendre sur une charte de bonnes pratiques dans les prochaines semaines.

