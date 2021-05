Comités sociaux territoriaux : le décret est paru

Fonction publique

Les comités sociaux territoriaux, créés par la loi du 6 août 2019 et nés de la fusion des comités techniques et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, à l'issue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social, ont enfin leur décret.

L’article 4 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a prévu la fusion des comités techniques et des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, à l’issue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique, au sein d’une nouvelle instance dénommée comité social territorial. Après deux passages devant le CSFPT , le décret qui en fixe enfin l’organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement est paru au Journal officiel du 12 mai.

La loi du 6 août avait déjà prévu qu’un comité social territorial serait créé dans chaque collectivité ou établissement public employant au moins 50 agents, ainsi qu’auprès de chaque centre de gestion pour les collectivités et établissements affiliés. Ce décret rajoute que l’effectif des agents retenu pour déterminer le franchissement du seuil de cinquante agents est apprécié au 1er janvier de chaque année.

Si cet effectif baisse, le comité social territorial reste en place jusqu’au prochain renouvellement général des comités sociaux territoriaux. Cependant, s’il est réduit à moins de trente, l’organe délibérant peut dissoudre le comité social territorial après consultation des organisations syndicales siégeant à ce comité social territorial et c’est le comité placé auprès du centre de gestion qui devient compétent pour les questions intéressant cette collectivité ou cet établissement.

Sa composition

Le nombre de représentants titulaires du personnel varie en fonction de l’effectif des agents relevant du comité social territorial, entre 3 et 5 (lorsque l’effectif est supérieur ou égal à cinquante et inférieur à deux cents) et entre 7 et 15 (lorsque l’effectif est supérieur ou égal à deux mille).

Lors de l’examen du projet de décret par le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale du 17 décembre, les collèges employeurs et organisations syndicales avaient été vent debout contre son article 9 qui prévoyait que « les membres suppléants des comités sociaux territoriaux sont en nombre égal à celui des membres titulaires ». Cette disposition a été maintenue.

Pour les comités sociaux territoriaux placés auprès des collectivités territoriales et des établissements autres que les centres de gestion, le ou les membres de ces comités représentant la collectivité ou l’établissement sont désignés par l’autorité investie du pouvoir de nomination parmi les membres de l’organe délibérant ou parmi les agents de la collectivité ou de l’établissement public. La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans. Un mandat est renouvelable.

Ses élections

Les représentants du personnel titulaires et suppléants du comité social territorial sont élus au scrutin de liste. La date des élections pour le renouvellement général des comités sociaux territoriaux est fixée par arrêté. La durée du mandat des instances est réduite ou prorogée en conséquence. Mais lorsque le comité social territorial est mis en place en cas de franchissement du seuil de cinquante agents au cours de la période de deux ans et neuf mois suivant le renouvellement général, l’élection intervient à une date fixée par l’autorité territoriale.

De même, l’effectif retenu pour déterminer la composition d’un comité social territorial ainsi que la part respective de femmes et d’hommes sont appréciés au 1er janvier de l’année de l’élection des représentants du personnel. L’effectif et cette part sont déterminés au plus tard six mois avant la date du scrutin.

Les conditions pour devenir électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité social territorial sont fixées à l’article 31 du décret. L’article 34 fixe quant à lui la liste des agents qui ne sont pas éligibles, dont ceux qui ont été frappés d’une rétrogradation ou d’une exclusion temporaire de fonctions de seize jours à deux ans.

Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu’une liste de candidats pour un même scrutin. Si jamais plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes pour un même scrutin, l’autorité territoriale en informe, dans un délai de trois jours francs à compter de la date limite de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes en cause. Ces derniers disposent alors d’un délai de trois jours francs pour procéder aux modifications ou aux retraits de liste nécessaires.

Ses attributions

Le comité social territorial débat au moins une fois par an de la programmation de ses travaux. Il est notamment consulté sur les projets relatifs au fonctionnement et à l’organisation des services et de lignes directrices de gestion relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines et à la promotion et à la valorisation des parcours professionnels (article 54).

Chaque année, il débat sur le bilan annuel de la mise en œuvre du télétravail ou encore les enjeux et politiques en matière d’égalité professionnelle et de prévention des discriminations. La liste des sujets de débat est à l’article 55.

Son fonctionnement

Le secrétariat de séance est assuré par un représentant de l’autorité territoriale, et un représentant du personnel est désigné par le comité en son sein pour assurer les fonctions de secrétaire adjoint.

En cas d’urgence ou en cas de circonstances exceptionnelles et, dans ce dernier cas, sauf opposition de la majorité des représentants du personnel, le président peut décider qu’une réunion sera organisée par conférence audiovisuelle, ou à défaut téléphonique. Autrement, les modalités de réunion, d’enregistrement et de conservation des débats ou des échanges ainsi que les modalités selon lesquelles des tiers peuvent être entendus par l’instance sont fixées par le règlement intérieur ou, à défaut, par l’instance, en premier point de l’ordre du jour de la réunion.

Chaque comité social territorial se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, à son initiative, ou dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel (article 85). L’acte portant convocation du comité social territorial fixe l’ordre du jour de la séance (article 86).

Une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail L’article 4 de la loi du 6 août a aussi prévu la création, dans les collectivités territoriales et les établissements publics employant deux cents agents au moins, d’une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail au sein du comité social territorial. De même lorsque l’existence de risques professionnels particuliers le justifie. Le décret précise l’organisation et le fonctionnement de ces formations. Notamment, le nombre de représentants de la collectivité territoriale ou de l’établissement au sein de chaque formation spécialisée ne peut excéder le nombre de représentants du personnel au sein de cette formation. Quant aux suppléants, leur nombre est égal au nombre de représentants titulaires, mais lorsque le bon fonctionnement de la formation spécialisée le justifie, l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public peut décider, après avis du comité social territorial, que chaque titulaire dispose de deux suppléants. Cette dernière disposition se voulait un geste du Gouvernement devant les revendications des syndicats quant au nombre de suppléants.