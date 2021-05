Contrats de Cahors : « Un jeu de dupes qui pénalise les bons élèves »

Gestion

Publié le 12/05/2021 • Par Pascale Tessier • dans : A la Une finances, Actu experts finances, Régions

Pour ne pas être pénalisée, la ville de Montauban aurait dû n’enregistrer aucune hausse de ses dépenses de fonctionnement. Mais le développement du territoire a fait grimper la note, et la ville a été contrainte de signer la contractualisation qu’elle avait jusqu’alors refusée.

Etat et collectivités locales

Philippe Laporte directeur général des services, ville et agglomération de Montauban (Tarn-et-Garonne, 63500 hab.), trésorier de l’association des administrateurs territoriaux de France (AATF), et Nicolas Peralez, directeur de la performance financière, ville et communauté d’agglomération de Montauban expliquent comment leur collectivité s’est retrouvée piégée par le dispositif d’encadrement des dépenses de fonctionnement mis en place par le gouvernement en 2017, appelé Contrats de Cahors.

Quel était le taux de hausse des dépenses de fonctionnement à ne pas dépasser ? Et qu’attendait Montauban des Contrats de Cahors ?

La ville n’avait pas signé la contractualisation, même si cela aurait permis d’avoir un meilleur taux de croissance des dépenses de fonctionnement (1,05 ...