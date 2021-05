Les coronapistes en terrains conquis

Alors que le terme coronapiste est récemment entré dans le dictionnaire, qu'en est-il aujourd'hui sur le terrain ? Selon la start-up Geovelo, les aménagements cyclables ont explosé en l'espace d'un an. Voici, en infographies, le bilan dans 10 grandes métropoles françaises.

Plus d’un an après le premier confinement, où en sont les coronapistes ? C’est ce qu’a voulu savoir Geovelo, la start-up spécialisée dans le calcul d’itinéraires cyclables. Un bilan vient ainsi d’être publié dans lequel 10 grandes métropoles françaises (Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Paris, Rennes, Toulon, Toulouse) ont été passées au crible : total des aménagements cyclables et progression en l’espace d’un an. Bémol important toutefois : Strasbourg ne figure pas dans cette étude alors que la métropole est en pointe sur le sujet avec plus de 600 kilomètres de pistes cyclables (qui ne comptent pas tous les aménagements tels que les voies vertes ou les voies de bus partagés).

Geovelo souligne ainsi que « 7300 km de nouveaux aménagements cyclables à travers la France depuis le printemps dernier, soit près de deux fois le nombre de kilomètres aménagés sur la même période entre 2019 et 2020 ». Ce bilan est largement porté par les coronapistes et aménagements mis en place pour répondre à la crise sanitaire. Comme le montre l’infographie ci-dessous, la métropole lyonnaise est en tête des 10 agglomérations étudiées avec 1572 kilomètres aménagés. Un « classement » à nuancer évidemment en tenant compte de la superficie à couvrir.

Mais, dans le détail, toutes ces métropoles n’ont pas progressé de la même manière. Paris a ainsi explosé ses chiffres avec 108 kilomètres aménagés en un an, dont 60 kilomètres de pistes cyclables. Toulouse, en revanche, a officiellement perdu 41 kilomètres d’aménagements cyclables mais cela est surtout dû à une question d’appellation, certains secteurs ayant perdu ce référencement. Pour autant, les cyclistes toulousains bénéficient de 1326 kilomètres dédiés.

Enfin, la start-up rappelle que, si elle ne présente ici que le bilan de 10 métropoles, des coronapistes ont été aménagées dans plus de 70 collectivités.