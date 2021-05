Déconfinement

Un guide pour une reprise sûre des activités de sport et tourisme

Publié le 12/05/2021 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport

©Catherine CLAVERY - stock.adobe.com

L'Afnor s'apprête à publier un guide destiné à aider les communes, les PME, les associations et autres acteurs locaux à relancer, en toute sécurité sanitaire, les campings, plages, services de bus, de locations de bateaux et autres activités de tourisme et sport-loisirs. Un document de méthode conçu dans le cadre d'un groupe de travail européen.

