Santé environnementale

Qualité de l’air : acteurs et collectivités d’Ile de-France partagent outils et expériences

Publié le 12/05/2021 • Par Géraldine Langlois • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social

AdobeStock

Le réseau Territoires, environnement et développement durable en Ile-de-France (Teddif) a organisé courant avril un webinaire sur la qualité de l'air. Il a permis de présenter des ressources, des leviers et des retours d'expériences utiles pour les collectivités et les aménageurs qui souhaitent réduire les émissions de polluants et l'exposition des habitants.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Qualité de l'air

Santé publique