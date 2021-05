Les trois priorités de la CNSA pour 2021

Financement

Publié le 11/05/2021 • Par Nathalie Levray • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social

2021 est une année de transition pour la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), devenue caisse nationale de sécurité sociale. Mais avant une nouvelle COG, des dossiers sont à poursuivre.

La convention d’objectifs et de gestion (COG) de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) en vigueur depuis 2016 devait prendre fin au 31 décembre 2020. Elle est finalement prorogée d’une année par avenant.

Transition

Avec la loi du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie et la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, la caisse a changé de braquet : elle est devenue une caisse nationale de sécurité sociale, dédiée au risque « autonomie ».

Les objectifs ambitieux de cette cinquième branche et les chantiers de grande ampleur qu’ils induisent – adaptation de la fonction budgétaire et comptable, effectivité et équité renforcées de l’accès aux droits, systèmes d’information, évolution de la gouvernance – méritaient dès lors du ...