Un office des sports, fer de lance d’une nouvelle politique sportive

Publié le 11/05/2021 • Par David Picot • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport

Rassembler, mutualiser mais aussi soutenir les associations sportives… Pour de nombreux élus et techniciens sportifs des collectivités, ce nouveau mandat démarre par la création d’un office des sports. Pour répondre à quels types de besoins et viser quels objectifs ? Eléments de réponse.

Dans le vignoble nantais, au Loroux-Bottereau (Loire-Atlantique, 8 000 hab.), Samuel Ménard vit ses premiers mois d’élu aux sport, avec la volonté légitime d’insuffler un vent de nouveauté. Depuis quelques mois et conformément à sa feuille de route, il planche sur la création d’un office des sports (OS). « Nous avons déterminé le besoin de bénéficier d’une structure transverse pour créer du lien entre les associations. Un OS nous a semblé avoir du sens par rapport à la taille de notre commune ». La structure prend forme, avec l’objectif de déposer les statuts en septembre, à l’occasion du forum des associations. En attendant, il est question de « co-construction, avec un comité citoyen et un autre composé des représentants des associations sportives et même au-delà, avec jeunes et des ...