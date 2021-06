Les autorisations de travaux en site protégé

Urbanisme-aménagement

Intervenir sur des sites classés, inscrits au patrimoine des monuments historiques, aux abords d’un site protégé voire d’un site patrimonial remarquable ne peut se faire qu’en respectant des règles précisées à la fois aux codes du patrimoine, de l’urbanisme et de l’environnement. Si jusqu’en 2015, une certaine complexité existait quant aux procédures de travaux, la loi du n°2016-925 du 7juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine est venue harmoniser l’ensemble ; clarifiant aussi le régime juridique destiné à les protéger. De fait, cela entraîne plusieurs types d’obligations. Celles-ci sont confiées aux maîtres d’ouvrage et propriétaires, avec un rôle prédominant de l’architecte des bâtiments de France.

