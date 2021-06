Décret tertiaire : faire d’une contrainte l’opportunité de rénover vos bâtiments

Bâtiment - Patrimoine - Énergie

La loi Elan et le décret tertiaire introduisent une vraie révolution : des objectifs de résultat en matière de consommations énergétiques sur tous les bâtiments tertiaires existants et une obligation de déclaration annuelle qui va rendre visibles les bons et mauvais élèves. C’est l’occasion de faire le point sur ces nouvelles mesures et de mettre enfin en œuvre une véritable politique patrimoniale pour être à la hauteur des enjeux liés à l’urgence climatique.

