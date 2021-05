Accueil

Opinions « Nous, élus locaux, appelons le Sénat à rehausser les ambitions de la loi climat »

Climat

« Nous, élus locaux, appelons le Sénat à rehausser les ambitions de la loi climat »

Publié le 11/05/2021 • Par Auteur associé • dans : Opinions

Plusieurs élus locaux manifestent lors de la marche pour le climat du 28 mars dernier à Lille, dont Christopher Liénard, Adjoint au maire aux urgences écologiques et à l'aménagement de Faches Thusmesnil, l'un des 169 signataires de cette tribune. CL

Un collectif de 169 élus locaux adresse une tribune aux sénatrices et sénateurs, en réponse à la consultation lancée par le Sénat auprès des élus. Ils les appellent à être plus ambitieux lors de l'examen du projet de loi Climat et résilience, qui doit avoir lieu en juin prochain.

