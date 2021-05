Addictions

Salles de shoot : l’Inserm dresse un bilan positif

Publié le 11/05/2021

Dans une évaluation des salles de consommation à moindre risque, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) souligne le bilan positif des deux structures ouvertes à Paris et Strasbourg. Les effets sont visibles en termes de santé individuelle des usagers de drogue qui les fréquentent, de santé publique et de tranquillité publique.

