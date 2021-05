Risques majeurs Outre-mer : quelles suites à la mission interministérielle ?

La mission de la délégation interministérielle aux risques majeurs Outre-mer (DIRMOM) s’achève ce mois de mai. L’occasion de revenir sur les principales mesures qu’elle préconise. Et aussi de savoir dans quel cadre législatif ou réglementaire elles pourraient être mises en œuvre concrètement.

C’est suite à l’ouragan Irma et aux Assises des Outre-mer que la délégation interministérielle aux risques majeurs Outre-mer (DIRMOM) a été créée en mai 2019, pour une durée de deux ans. « Cet événement a renforcé la volonté politique de prévenir les risques naturels et de mieux gérer la reconstruction. Les Outre-mer sont soumis en effet à l’ensemble des aléas et sont donc particulièrement vulnérables », présente Frédéric Mortier, délégué interministériel. Par ailleurs, avec le changement climatique, le GIEC prévoit une augmentation de 30% des cyclones les plus forts ...