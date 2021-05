Elections en Corse, Martinique et Guyane : remboursement des frais d’impression et d’affichage

Elections

Publié le 11/05/2021 • Par Léna Jabre • dans : TO parus au JO

Un arrêté du 7 mai fixe les tarifs maxima de remboursement des frais d’impression et d’affichage des documents électoraux pour l’élection des conseillers régionaux et des conseillers à l’assemblée de Corse, et un autre pour l’élection des conseillers à l’assemblée de Martinique et à l’assemblée de Guyane.

Tous les tarifs présentés constituent un maximum et non un remboursement forfaitaire.