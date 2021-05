Départementales 2021 : 15 % de candidats en moins par rapport à 2015

Elections

Publié le 11/05/2021 • Par Alexandre Léchenet • dans : France

Moins de candidats qu'en 2015, plus de 2000 maires, une centaine de parlementaires : les candidatures pour les élections départementales, qui se tiendront les 20 et 27 juin dans l'ensemble du territoire, ou presque, ont été publiées.

15 788 candidates et candidats représentant 7894 binômes sont sur les rangs pour les élections départementales, annoncées pour la fin du mois de juin. Les candidatures ont été publiées par le ministère de l’intérieur vendredi 7 mai.

Il y a autant de candidats que de candidates, puisque, cas particulier du scrutin départemental depuis 2015, celui-ci est scrutin binominal paritaire majoritaire à deux tours : pour chaque canton, c’est un binôme composé d’une femme et d’un homme qui siège au conseil départemental. Une parité qui n’est pas encore remontée jusqu’en haut : les conseils départementaux sortants comptent 79 hommes présidents, pour 13 femmes.

Un conseiller sur deux ne se représente pas

Au moins 19 présidents ne seront plus à la tête de leur département au lendemain des élections, puisqu’ils ne se représentent pas. Parmi eux, Dominique Bussereau, qui préside le conseil départemental de Charente-Maritime, mais également l’Assemblée des départements de France. Jean-René Lecerf dans le Nord, Yves Auvinet en Vendée, François Goulard dans le Morbihan ou encore Nicolas Perruchot dans le Loir-et-Cher ou Ibrahim Soibahadine Ramadani à Mayotte, Marie-Pierre Mouton en Drôme ou Hermeline Malherbe dans les Pyrénées-Orientales font également parti des départs.

Plus largement, 45% des conseillers départementaux siégeant se représentent, soit plus de 2600 conseillers, dont 73 présidents. 93% des conseillers départementaux des Hautes-Alpes se représentent, 85% dans la Sarthe ou le Gers. A l’opposé, moins d’un conseiller départemental sur deux ne se représente pas au conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence, en Guadeloupe, dans le Val-d’Oise à La Réunion et à Mayotte, ou le renouvellement atteint au moins 60%.

Moins de candidats

Faut-il y voir un désintérêt pour ces élections départementales ? Le nombre de candidats est en baisse de 15% par rapport à 2015, alors que seules la Corse-du-Sud et la Haute-Corse ne sont plus dorénavant concernées par ces élections. Dans vingt cantons, répartis dans une dizaine de départements, notamment le Cantal, l’Aveyron ou la Haute-Loire, il n’y aura qu’un seul binôme candidat, ce qui n’arrivait que dans trois cantons en 2015. A l’opposé, dans le canton Saint-Paul-3, à La Réunion, il y aura 14 binômes candidats, et à Mamoudzou-3 , à Mayotte, il y en aura 10.

En quête de cumul

Les conseils départementaux attirent les élus : sur les 15 788 candidats, 2200 sont maires, dont, parmi les villes les plus peuplées, celui de Marseille, Benoît Payan, celui de Boulogne-Billancourt, Pierre-Christophe Baguet ou celle de Tourcoing, Doriane Bécue.

On compte également 85 députés et 71 sénateurs. Les nouvelles loi sur le cumul des mandats n’empêchent que le cumul des fonctions exécutives, c’est à dire une mairie et la présidence du conseil départemental, ou entre des mandats parlementaires et un exécutif local. C’est ainsi qu’Alain Joyandet, qui espère ravir la présidence du conseil départemental de la Haute-Saône a annoncé son départ du Sénat en cas de victoire.

Au moins 220 conseillers régionaux sortants se présenteront aux élections départementales. Rien ne permet encore de savoir s’ils seront également candidats aux élections régionales : les candidatures peuvent être déposées jusqu’au lundi 17 mai.

