Les bibliothécaires au diapason avec la proposition de loi sur la lecture publique

Lecture publique

Publié le 10/05/2021 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, France

Les trois associations de bibliothécaires directement concernées par les politiques de lecture publique ont réagi le 7 mai à la proposition de loi sur les bibliothèques déposée par la sénatrice (PS) d’Ille-et-Vilaine Sylvie Robert. Leur unanimité et leur adhésion au texte montrent le chemin parcouru sur la question de l'opportunité d'une loi sur les bibliothèques.

Les bibliothécaires suivront le débat du 9 juin au Sénat avec attention. Ce jour-là sera discutée en séance la proposition de loi relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique, déposée le 3 février par la sénatrice (PS) Sylvie Robert.

Une proposition de loi définit le service public des bibliothèques

Dans un communiqué commun publié le 7 mai, l’Association des bibliothécaires de France (ABF), l’Association des bibliothécaires départementaux (ABD), et l’Association des directrices et directeurs des bibliothèques municipales et groupements intercommunaux des villes de France (ADBGVF) ont, en substance, fait savoir qu’elles souhaitent l’adoption d’une loi sur les bibliothèques, et que le texte qui va être examiné par les sénateurs leur convient.