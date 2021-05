Accueil

La République des consultants

La République des consultants Les cabinets d’intelligence économique ne connaissent pas la crise

Relance

Les cabinets d’intelligence économique ne connaissent pas la crise

Publié le 11/05/2021 • Par Alexandre Léchenet Romain Gaspar • dans : A la Une finances, Actu experts finances, Dossiers d'actualité, France

Getty Images

L’appétit des régions et des intercos pour l’intelligence économique ne se dément pas avec la crise sanitaire et la relance économique. Enquête sur un secteur qui aime la discrétion et garde ses petits secrets.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Développement économique

Innovation