Elections départementales et régionales : encore des ajustements

Elections

Elections départementales et régionales : encore des ajustements

Publié le 10/05/2021

Le scrutin des 20 et 27 juin 2021 chamboule le calendrier des élections départementales et régionales. Un décret du 7 mai précise ces ajustements de dates pour les élections régionales et facilite les opérations préparatoires (prêts, procurations, commissions de propagande).