Contrats de relance et de transition écologique : du temps en plus pour les finaliser

Publié le 07/05/2021 • Par Arnaud Garrigues • dans : A la Une finances, Actu experts finances, actus experts technique, France

La ministre de la Cohésion des territoires a assuré aux sénateurs que la date du 30 juin initialement définie pour boucler les contrats de relance et de transition écologique ne serait pas "une date couperet". Elle est longuement revenu sur l'accompagnement mis en place par l'Etat pour aider les collectivités dans cette tâche, concernant notamment la place des maires et les apports en ingénierie publique.

Bonne nouvelle : les collectivités vont avoir un peu plus de temps pour construire le contenu de leurs contrats de relance et de transition écologique (CRTE). C’est le principal message qu’est venue adresser la ministre de la Cohésion des territoires, Jacqueline Gourault, lors d’un débat organisé le 5 mai par les sénateurs et dont l’intitulé était évocateur : « CRTE, ne pas confondre vitesse et précipitation ».

Un timing trop serré

Les parlementaires ont été nombreux à pointer la course effrénée dans laquelle sont engagés les élus locaux pour construire leur projet de territoire au sein du CRTE, avec pour date couperet le 30 juin prochain. La finalité de ce nouveau contrat est en effet très ambitieuse, car il s’agit d’intégrer tous les contrats existants (contrat action cœur de ...