L’attractivité des territoires est -aussi- une affaire de volonté

Publié le 07/05/2021 • Par Pascale Tessier • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Selon une enquête IFOP présentée par le Medef mercredi 5 mai, dans le cadre de la REF Territoires, communes et associations sont les acteurs en qui les Français ont le plus confiance pour agir, particulièrement en matière de développement économique, pour peu que "les élus locaux et les entreprises marchent main dans la main" martèle le président du Medef. Les inégalités d'attractivité ne sont pas une fatalité.

