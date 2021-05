Comment la formation des agents peu qualifiés pourrait être facilitée

Conseil commun de la fonction publique

07/05/2021

Si les syndicats estiment qu'une ordonnance pour faciliter la formation des agents peu qualifiés était nécessaire, la plupart attendent de découvrir les projets de décrets d'application pour juger de l'ambition du gouvernement. Au Conseil commun de la fonction publique, ils ont défendu leurs idées.

Faciliter l’accès aux formations longues (congé de transition professionnelle, congé de formation professionnelle) des agents peu qualifiés de catégorie C, des travailleurs en situation de handicap et des agents « exposés aux risques d’usure professionnelle ». C’est l’objet du projet d’ordonnance devant être publié d’ici le 7 juin prochain et qui était débattu jeudi 6 mai, en séance plénière du CCFP.

Les concernés pourront bénéficier d’une meilleure prise en charge de leur salaire dans le cadre d’un congé de formation professionnelle. Un « bilan de parcours professionnel » leur sera aussi proposé en interne. L’enjeu est important : il existe un écart de 25 % en moyenne entre les agents de catégorie A et ceux de ...