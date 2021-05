Union nationale de l'aide à domicile

« Il faut renverser les parts de financement de l’aide à domicile » – Marie-Reine Tillon

Publié le 07/05/2021 • Par Nathalie Levray • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social

©Jacek Fulawka - stock.adobe.com

Actuellement pris en charge à 70 % par le département et à 30 % par l’Etat, le coût du maintien des personnes âgées et handicapées à leur domicile devrait être tarifé à l’inverse, selon Marie-Reine Tillon, présidente de l’Union nationale de l'aide à domicile (UNA) : 30 % pour le département et 70 % pour l’Etat via la CNSA et la 5e branche.

