Formation professionnelle

Publié le 07/05/2021 • Par Eric Larpin • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social

Le bilan à mi-parcours montre une nette progression des entrées en formation, notamment des publics éloignés de l’emploi. Mais l’impact sur le passage en emploi reste modéré, à cause de la crise du Covid. Les signatures récentes des Pactes régionaux d’investissement dans les compétences peuvent augurer de meilleurs résultats d’ici la fin du Plan en 2022.

Récemment nommée Haut Commissaire aux Compétences sous la tutelle d’Elisabeth Borne, ministre du Travail, Carine Seiler a présenté le bilan à mi-parcours du plan d’investissement dans les compétences (PIC). Doté de 15 milliards d’euros et lancé par le président de la République dès 2017, le PIC a vocation à bouleverser le paysage de la formation et à faire entrer de plus nombreux français dans des parcours. C’était déjà l’objet des très nombreuses réformes de la formation professionnelle, mais celle-ci est très financée, d’autant qu’elle se complète d’un soutien des régions, chefs de file pour les collectivités, et d’un volet de 300 millions supplémentaires dans le plan de relance pour la modernisation des organismes.

Comme l’a indiqué Carine Seiler, « le plan a trois objectifs ...