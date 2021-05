Retrouvez l'essentiel de l'actualité du 2 au 7 mai 2021 sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports...

Haro sur le plastique – Un an après l’adoption de la Loi anti-gaspillage et pour une économie circulaire, un décret « 3R » (réduire, réutiliser, recycler) vient fixer un objectif de réduction de 20% des emballages plastique à usage unique d’ici 2025. Détaillé par Novethic, ce texte précise les produits concernés (qu’ils soient ménagers, industriels ou commerciaux). Il affiche également l’objectif de tendre vers « 100% des recyclages des emballages plastique à usage unique d’ici le 1er janvier 2025 ». Problème, la loi ne prévoit pas de sanctions en cas de manquements aux objectifs et l’article rappelle que si les emballages plastiques représentent en France 2,2 millions de tonnes mises sur le marché, leur taux de recyclage (27%) est qualifié de « faible » [lire aussi notre article].

Besoin de se renouveler – Comme l’explique un article du site Euroactiv, une prochaine décision européenne ne devrait pas faire les affaires de la France. Dans le cadre du programme « Fit for 55 », la Commission européenne s’apprête en effet à revoir à la hausse ses ambitions climatiques en imposant un minimum de 38% de production d’énergies renouvelables (EnR) pour chaque pays européen d’ici 2030. Or, avec seulement 19,1% d’EnR dans sa consommation finale brute d’énergie en 2020, la France en est loin, d’autant qu’elle visait les 23% pour l’an dernier [lire aussi notre article]. L’article pointe d’ailleurs le retard de développement des filières éoliennes et solaires.

Jeter l’eau propre – Alors que moins de 0,4% du volume d’eau traitée est réutilisée, Actu Environnement pointe les divergences d’avis et de cadre réglementaire sur cette question. Il cite notamment un projet de décret – en cours d’élaboration – pour encadrer les expérimentations d’usages aujourd’hui non réglementés. Les textes européens devraient toutefois faire bouger les lignes puisque une nouvelle réglementation européenne propose, par exemple, de modifier les seuils de qualité à respecter pour les eaux usées en fonction des types d’usages agricoles. Aujourd’hui, la majorité des projets de réutilisation des eaux usées concerne en effet un usage agricole (57%) ou urbain (32%).

Secret stories – Le site de Lubrizol n’en finit pas de livrer certains secrets. Le Monde révèle en effet que la société a été condamnée à deux amendes de 1500 euros pour des infractions constatées lors de la dépollution de son site Seveso à Rouen. Selon les procès-verbaux, la gestion des effectifs et les bonnes pratiques pour masquer les odeurs, en particulier, auraient été défaillantes. Pour rappel, la justice doit encore se prononcer sur la mise en examen de Lubrizol après l’incendie qui a ravagé le site en 2019. Aujourd’hui encore, les conséquences sur la santé des habitants des départements alentours restent incertaines [lire aussi notre article].

De l’air ! – Le Haut conseil de la santé publique (HSCSP) a publié cette semaine des recommandations pour éviter les contaminations au Covid-19 dans les établissements recevant du public. Cité par Le Parisien, le HSCSP préconise ainsi d’ouvrir les fenêtres au moins 5 minutes toutes les heures et de mesurer le renouvellement de l’air avec des capteurs de CO2. Le document précise également que ces deux recommandations sont « d’autant plus vraies lorsque certaines mesures barrière ne sont pas adaptées à l’activité de l’établissement (écoles…) ». Pour rappel, les recommandations du HSCSP ne sont que facultatives.

Ne pas se laisser FAIRE – Pour la première fois cette année, le Réseau-CLER a annoncé a refusé de participer aux rencontres digitales du réseau national FAIRE organisées par l’Ademe. Pour justifier sa décision, l’association a expliqué, dans un communiqué, vouloir protester contre l’absence de réponses du gouvernement concernant « les difficultés rencontrées par les conseillers FAIRE au quotidien, aux plans humains et techniques ». Alors que, sur le terrain, les demandes d’aides explosent, les moyens pour en assurer le suivi seraient trop faibles.

TGV et TER – Après que le gouvernement a annoncé la relance de grands projets ferroviaires régionaux (lignes Bordeaux-Toulouse et Montpellier-Perpignan), la FNAUT a publié un communiqué pour s’en réjouir. Mais pas seulement. La Fédération nationale des associations d’usagers des transports s’inquiète de voir ces lignes pénaliser les services TER et souhaite qu’une bonne liaison soit assurée entre ces gares TGV et les centres-villes.

Révolution girondine – A Bordeaux, la rupture avec les années Juppé est entamée. Comme l’explique France 3, la nouvelle équipe (écolo) municipale veut mettre un terme à l’expansion urbanistique de ces dernières années en favorisant notamment les projets de petite taille pour des logements sociaux. Elle veut également forcer les promoteurs immobiliers à intégrer, en priorité, les matériaux biosourcés et locaux.

Et aussi…

En mai et juin, de nombreuses villes de France (dont Lyon), afficheront les couleurs du Pacte vert pour l’Europe sur leurs tramways [Lyon Capitale] ;

Les 8es Journées hydrogène dans les territoires auront lieu à Dunkerque du 9 au 11 juin [Afhypac.org] ;

Pour combler des lieux abandonnés le long de ses lignes de métro, la ville de Londres y aménage des jardins [France Inter].