Sécurité civile

La date limite des élections des représentants des départements aux conseils d’administration des services départementaux d’incendie et de secours et des représentants de la collectivité de Corse et de la collectivité européenne d’Alsace aux conseils d’administration des services d’incendie et de secours en Corse et en Alsace est fixée au 27 octobre 2021.