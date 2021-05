énergie-Climat

Le Shift Project interpelle les collectivités pour tenir le cap de la transition écologique

Publié le 07/05/2021 • Par Laura Fernandez Rodriguez • dans : actus experts technique, France

Romolo Tavani

Dans un rapport intermédiaire présenté le 6 mai, le think tank qui plaide pour une décarbonation de l’économie s’est attaché à présenter aux acteurs territoriaux des pistes d’actions face aux bouleversements et chocs à venir, dans un contexte de sortie des énergies fossiles et de réchauffement climatique.