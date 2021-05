Un fonds d’urgence pour les exploitations agricoles touchées par le gel

Financement

Pour accompagner les entreprises agricoles les plus affectées par la crise sanitaire mais récemment, par les aléas climatiques, des mesures ont été prévues par le Premier ministre, mais elles ne seront applicables que dans quelques semaines. En attendant, une circulaire du 3 mai présente la création d’un fonds d’urgence pour soutenir les exploitations agricoles les plus fragiles touchées par les épisodes de gel.

Cette aide doit bénéficier « aux exploitations en extrême difficulté, ayant été touchées par le gel et dont la trésorerie ne permet plus de faire face aux dépenses immédiates, nécessaires à la poursuite de leur activité et aux besoins essentiels du foyer ».

Ce fonds est doté de 20M€ et sera mis en œuvre par les préfets de départements, sous l’égide du préfet de région. La criculaire en précise le cadre général, le cadre juridique, le financement et la mise en œuvre et le suivi.