Une application qui doit optimiser les tournées de collecte des déchets

[Le Labo des start up] Economie circulaire

Publié le 21/05/2021 • Par Frédéric Ville • dans : Actualité Club Techni.Cités, France, Innovations et Territoires

L’appli Unico vise à gagner du temps sur les tournées de collecte des déchets et donc à réaliser des économies. L’offre inclut la structuration de la base de données, la gestion des données, la géolocalisation des camions-bennes, les relations avec les usagers et leur sensibilisation. Unico doit réussir à dépasser le stade de l’expérimentation.

Faciliter l’économie circulaire et la logistique de collecte des déchets, tel est l’objectif de l’application Unico. « Pour une intercommunalité de 30 000 habitants de type rural mixte, comptant des résidences collectives et du pavillonnaire ainsi qu’une ville de 10 000 habitants, et avec 20 tournées par semaine, l’application peut faire économiser 40 000 euros de temps par an », assure Jules Grammont, l’un des fondateurs de la start-up Unico.

Créée en 2018 par trois amis ingénieurs formés à Grenoble INP, celle-ci a d’abord lancé une application mobile grand public pour aider les habitants à mieux trier leurs déchets et à suivre leur production. Celle-ci a été testée de septembre à mars à Grenoble Alpes métropole (49 communes, 445 100 hab.). « Les bacs sont pucés, le chauffeur appuie sur un bouton pour noter la qualité du tri », explique Jules Grammont. Sur les 200 foyers du quartier de la Capuche, 70 à 80 utilisent l’appli, qui les renseigne aussi sur l’implantation des déchetteries et des points de tri ou d’apport volontaire (PAV). Elle donne en outre des conseils pour générer moins de déchets. « La métropole prépare ainsi le citoyen à la tarification incitative d’ici à 2025 », complète Jules Grammont.

Gestion des aléas

Mais cette appli serait difficile à vendre aux collectivités, avait prévenu le jury de l’école aux étudiants. D’où l’idée d’une seconde appli web, créée fin 2019 pour optimiser les tournées de collecte (temps, trajets) et les aléas. L’opérateur y