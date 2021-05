Déconfinement : les équipements sportifs passent à l’action

Crise sanitaire

Publié le 06/05/2021 • Par David Picot

Le calendrier prévisionnel de déconfinement fait état d’une réouverture des équipements sportifs le 19 mai pour les mineurs, et le 9 juin pour les adultes. Son caractère progressif permet aux services des sports des collectivités une remise en route des équipements et un réamorçage de la vie associative.

Fin des limitations de distance et reprise de la pratique encadrée pour tous dans les équipements sportifs de plein air, retour du sport pour le scolaire et le périscolaire au sein des structures couvertes … Depuis le 3 mai, les acteurs de la vie sportive entrevoient le bout de leur tunnel. Clos depuis des mois, les gymnases vont progressivement rouvrir pour tous les publics, au même titre que les huit piscines sur dix qui étaient fermées.

Tous les regards sont désormais tournés vers la date du 19 mai et l’ouverture des établissements recevant du public (ERP) de type X , (clos et couverts tels que les gymnases et les piscines) et PA (plein air). Outre les publics prioritaires(1), ils pourront accueillir les pratiquants mineurs et un peu de public : à hauteur de 35% de leurs effectifs ERP ...