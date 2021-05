Roselyne Bachelot détaille les modalités de reprise de la culture

Déconfinement

Publié le 06/05/2021 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, France

Lors d’une visioconférence organisée « en urgence » le 6 mai avec la commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale, la ministre de la Culture Roselyne Bachelot a détaillé étape par étape, secteur par secteur les modalités de reprise. Après le 1er juillet, certaines mesures sanitaires ne seront levées que « par palier ».

Si l’on savait déjà que le calendrier de réouverture annoncé par le président de la République le 29 avril concernait tous les secteurs culturels, et que le détail des modalités relèverait des préfets et des Drac, l’intervention de la Roselyne Bachelot le 6 mai devant la commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale précise un peu plus le cadre général.

« Chacun a le temps de se préparer », a estimé la locataire de la Rue de Valois. Sachant que « l’ouverture sera la normale grâce à des protocoles sanitaires stricts ». En revanche, en cas de dégradation de la situation « des mesures de freinage seraient mises en œuvre de façon ciblée. »

Par ailleurs, quel que soit l’étape du calendrier, la ministre a précisé qu’aucune distinction ne serait ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne