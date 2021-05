Le mal logement s’accentue en Europe, notamment parmi les jeunes

Lutte contre l'exclusion

Publié le 06/05/2021 • Par Rouja Lazarova • dans : France, Toute l'actu Santé Social

Le « 6e regard sur le mal logement en Europe », rapport réalisé par la Fondation Abbé Pierre et la FEANTSA, révèle des constats alarmants sur la situation des ménages pauvres, et particulièrement les jeunes, par rapport au logement. Et propose de se saisir du plan de relance européen pour apporter des solutions pérennes.

Partout dans l’Union européenne les ménages pauvres ont de plus en plus de mal à accéder et à se maintenir dans le logement. Dans leur rapport publié le 6 mai, la Fondation Abbé Pierre (FAP) et la Fédération européenne des associations nationales travaillant avec les sans-abris (FEANTSA) apportent des éléments chiffrés de l’année 2019 pour illustrer ce constat. Et s’alarment des conséquences de la crise sanitaire.

Un mal logement qui s’aggrave

Selon les données d’Eurostat, le prix du logement a cru constamment depuis dix ans : une augmentation de 23% pour accéder à la propriété, et de 16% pour la location. Les locataires pauvres ont consacré une part de plus en plus importante de leurs revenus (60%) aux dépenses liées au logement. 8% des ménages européens étaient en arriérés d’impayés de ...