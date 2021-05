Une proposition de loi pour toiletter le PLF et le PLFSS

Finances publiques

Publié le 07/05/2021

Pour améliorer le pilotage de long terme du budget de l'Etat, les députés Eric Woerth (LR) et Laurent Saint-Martin (LREM) ont déposé une proposition de loi de modernisation de la LOLF. Thomas Mesnier (LREM) a fait le même travail pour améliorer la lisibilité du budget de la Sécurité sociale. Décryptage.

Obtenir un meilleur pilotage des finances publiques en renforçant la sincérité et la transparence du budget est l’objectif de la réforme de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF). Une proposition de loi a été déposée en ce sens par le président de la commission des finances et député (LR) de l’Oise, Eric Woerth, et rapporteur général du Budget à l’Assemblée national et député (LREM) du Val-de-Marne, Laurent Saint-Martin. Ce texte très technique de prime abord pourrait modifier l’organisation et le contenu des débats budgétaires au parlement, si il est adopté.

Pas de plafonnement de la dépense publique mais une pluriannualité pour la loi de finances

Dans la continuité du rapport « Arthuis » remis à Matignon en mars 2021, la réforme ...