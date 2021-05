Le plan de relance dope l’investissement local

Relance

Le gouvernement a dressé, jeudi 6 mai 2021, un premier bilan du décaissement des crédits du plan de relance. Sur 100 milliards d’euros, 10,5 milliards d'euros sont à destination des collectivités locales. Et déjà la moitié ont été engagés pour 9000 projets financés.

L’heure est au premier bilan. Le ministre de l’Economie et des finances Bruno Le Maire, la ministre de la Cohésion des territoires Jacqueline Gourault et le ministre délégué chargé des Comptes publics Olivier Dussopt ont fait le point, ce jeudi 6 mai 2021, sur le déploiement des mesures de France Relance à destination des collectivités locales.

10,5 milliards d’euros pour les collectivités locales

« Au total, 9000 projets d’investissement locaux sont actuellement financés » a précisé Bruno Le Maire lors d’une conférence de presse. Sur les 100 milliards d’euros du plan de relance, 10,5 milliards d’euros devraient bénéficier aux collectivités locales dont 5,3 milliards d’euros ont déjà été mobilisés.

Répartition des crédits de France Relance pour les collectivités 2,5 milliards d’euros consacrés au soutien exceptionnel aux investissements des collectivités locales (dont 2 milliards d’euros déjà attribués début mai) : 950 millions d’euros de dotation exceptionnelle de soutien à l’investissement local (DSIL) 950 millions d’euros pour la rénovation énergétique des bâtiments des communes, intercommunalités et départements 600 millions d’euros de dotation régionale d’investissement (DRI))

(dont 2 milliards d’euros déjà attribués début mai) : 4,2 milliards d’euros de compensations des pertes de recettes des collectivités (dont 2,8 milliards d’euros en 2020) : 2,2 milliards d’euros d’avances remboursables dont : 36 millions d’euros de compensations pour 24 AOM de province 584 millions d’euros d’avances remboursables pour 86 AOM de province un acompte de 425 millions d’euros de compensation et 1175 millions d’euros d’avances remboursables pour Ile-de-France Mobilités. 394 millions d’euros d’avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux (DMTO) pour 40 départements 200 millions d’euros de filet de sécurité sur les pertes fiscales et domaniales pour 426 collectivités du bloc communal 31 millions d’euros pour la compensation des pertes de recettes fiscales spécifiques de la Corse et les collectivités d’outre-mer (notamment l’octroi de mer régional et la taxe spéciale de consommation)

(dont 2,8 milliards d’euros en 2020) : 3,7 milliards d’euros pour des mesures sectorielles (réhabilitation de friches, rénovation des bâtiments publics, dynamisation de l’économie locale, accélération de la transition numérique, développement des mobilités…).

Parmi les projets subventionnés, on peut noter 2 000 rénovations d’établissements scolaires (300 lycées, 230 collèges et 1450 écoles du premier degré), plus de 70 centres médicaux de proximité (dont 40 maisons de santé pluridisciplinaires) ou encore 1 300 kilomètres de pistes cyclables. « Nous estimons que les financements de France Relance ont un effet de levier de 3, soit 6 milliards d’euros de commande publique », s’est réjouie le ministre de l’Economie et des finances.

« France Relance se déploie vite et bien. Mais il faut accélérer. C’est la priorité des prochaines semaines et des prochains mois », a affirmé Bruno Le Maire. Un tiers du plan de relance a déjà été décaissé. Et l’objectif est de débloquer 40 milliards d’euros supplémentaires avant la fin de l’année. Face au succès de certains dispositifs, Bercy envisage de redéployer certains crédits pour répondre à la demande, à commencer par le fonds destiné à la réhabilitation des friches. « La demande est six fois supérieure aux 300 millions d’euros prévus », a déclaré Bruno Le Maire.

Une territorialisation des crédits qui ne fait pas l’unanimité

De son côté Jacqueline Gourault s’est félicitée de la méthode de territorialisation d’une partie des crédits : « Nous avons voulu qu’ils soient autant que possible gérés en « circuit court », directement par les préfets ».

Un satisfecit que ne partage pas les associations d’élus. L’Association des maires de France (AMF) a dénoncé, lundi 3 mai 2021 lors d’une conférence de presse, le fléchage des dotations d’investissement et le pouvoir de décision trop lointain des préfets de région. « On demande que la décision soit rapatriée au niveau du département. Nous aurions préféré une augmentation de la dotation globale de fonctionnement ou un avancement d’un an du versement du Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) », a regretté Antoine Homé, maire de Wittenheim et co-président de la commission Finances et fiscalité locales de l’AMF. En février dernier, l’Assemblée des communautés de France (AdCF) critiquait, de son côté, la multiplication des appels à projet et à manifestation d’intérêts (AMI). Pour l’Association des petites villes de France (APVF) et l’Association des maires ruraux de France (AMRF), l’inquiétude tourne plutôt autour du manque d’ingénierie des petites communes ce qui pourrait les empêcher de profiter pleinement des crédits de la relance.

Des reproches balayés par Jacqueline Gourault. « Contrairement à une petite musique répandue, les territoires les plus fragiles ont été priorisés ». Selon la ministre, les communes dont plus de 15 % de la population réside en quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) ont bénéficié de 27 % de l’enveloppe communale de dotation exceptionnelle France Relance (soit 93 millions d’euros en 2020 alors qu’elles représentent 22 % de la population). Et 100 lycées situés en QPV ou en proximité d’un QPV vont bénéficier de la dotation régionale pour effectuer des travaux de rénovation thermique. C’est aussi le cas s’agissant des territoires ruraux fragiles. Ainsi, alors que les communes classées en zone de revitalisation rurale représentent 16 % de la population française, elles ont bénéficié de 22 % de l’enveloppe communale de dotation exceptionnelle France Relance (soit 75 millions d’euros en 2020).

Une compensation d’une partie des pertes financières

L’autre levier d’action du gouvernement est celui de la compensation d’une partie des pertes financières des collectivités. Olivier Dussopt s’est félicité d’avoir garanti aux collectivités un niveau minimal de ressources, en compensant leurs pertes de recettes fiscales et domaniales, « leur permettant d’avoir une visibilité sur leurs ressources et ainsi d’investir sans attendre la sortie de crise ». L’occasion de rappeler que ce mécanisme de compensation de pertes de recettes fiscales aux communes et intercommunalités est prolongé en 2021. Alors même que les baisses de recettes fiscales en 2021 devraient être bien inférieures à ce qui était attendu au début de la crise. Selon Bercy, la cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE) ne baissera que de 1,1 % et les droits de mutation à titre onéreux (DMTO) des communes que de 3,6%. Les collectivités locales ont même pu dégager 31 milliards d’euros d’épargne brute en 2020.

Enfin, le ministre délégué en charge du budget est revenu sur les autres mesures non-budgétaire mises en place pour soutenir les collectivités. L’Etat a pris en charge pour moitié la baisse de la cotisation foncière des entreprises (CFE) que les communes et EPCI pouvaient décider de mettre en place en 2020. Il a rendu possible l’étalement sur 5 ans des dépenses de fonctionnement exceptionnelles liées à la crise. 260 collectivités ont eu recours à cette procédure pour 623 millions d’euros. Et 59 collectivités en 2020 ont bénéficié d’avances anticipées de fiscalité pour faire face à des difficultés de trésorerie (121 millions d’euros).

Des compensations financières insuffisantes pour les associations d’élus et bien inférieures aux premières estimations du gouvernement il y a un an. Dans une enquête, l’AMF et la Banque des territoires prédisent 6 milliards d’euros de pertes brutes et de dépenses nouvelles sur 3 ans à cause de la crise sanitaire pour le bloc communal dont 2 milliards d’euros de pertes tarifaires. Pour y faire face et prévenir les incertitudes fiscales liées à l’entrée en vigueur de la disparition de la taxe d’habitation et à la suppression de plus de trois milliards d’euros d’impôts économiques, 36% des communes envisageraient ou ont déjà augmenté leur taxe foncière. Des justifications qui ne convainc pas Olivier Dussopt : « si les collectivités procédaient dans les années qui viennent à des augmentations de fiscalité, ce serait évidemment leur droit dans le cadre de l’exercice de leurs compétences, mais ce ne serait pas lié à une problématique de compensation. Les baisses d’impôts ont été compensées intégralement par l’Etat ».

De plus, dans le cadre du premier projet de loi de finances rectificatif de l’année, les ministres ont annoncé réfléchir à un nouveau dispositif pour accompagner les régies publiques ayant eu beaucoup de pertes tarifaires (et non les régies publiques de transports comme nous l’avons écrit par erreur en indiscrets dans le numéro double n°18-19 du magazine daté du 10 mai). Selon nos informations, il pourrait s’élever à 300 millions d’euros. Pour faire taire les critiques, l’exécutif a promis une évaluation de l’ensemble des dispositifs à mi-parcours cet été. Rendez-vous est pris.