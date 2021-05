Les premiers « Trophées des économies d’eau » décernés au CGLE

Les premiers « Trophées d’économies d’eau » ont été remis le 5 mai au Carrefour des gestions locales de l’eau (CGLE), en virtuel cette année. 7 collectivités ont été récompensées pour leurs actions de préservation de la ressource.

Ces trophées sont décernés par le Club des économies d’eau. Initié à la suite des Assises de l’eau en 2019, le Club est animé par la FNCCR et soutenu par le ministère en charge de l’Ecologie. L’objectif est de réduire les prélèvements d’eau de 10 % sur 5 ans et de 25 % sur 15 ans » rappelle Régis Taisne, spécialiste de l’eau à la FNCCR. Ces trophées ont pour but de mettre en lumière les bonnes pratiques et les initiatives pour préserver les ressources en eau, au moment où les effets du changement climatique accentuent les sécheresses.