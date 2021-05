L’avenir des travaux publics commence demain

Le ministre des Transports Jean-Baptiste Djebbari lance vendredi 7 mai les Journées pour l’accélération et la modernisation des infrastructures. L’enjeu est de doter la France de réseaux sûrs répondant aux contraintes du changement climatique en valorisant ces filières et ces métiers.

Valoriser les nouvelles pratiques de fabrication des routes, la démarche BIM ou les ouvrages hydrauliques, telle est, en partie, le sens de la visite de Jean-Baptiste Djebbari vendredi 7 mai à l’ESTP, Ecole spéciale des travaux publics, à Cachan. La démarche du ministre des Transports s’inscrit dans le cadre des Journées pour l’accélération et la modernisation des infrastructures, lancées cette année pour soutenir et encourager le développement et l’amélioration des réseaux, ouvrages et infrastructures de transports. « Le Plan de relance prévoit 7 milliards d’euros pour les projets d’infrastructure, souligne-t-on au ministère, et le ministre veut les mettre en valeur. Le secteur des travaux publics est en pleine croissance actuellement et il faut attirer les talents. La visite à l’ESTP permet de présenter la modernité et la pertinence des parcours ».

« Dépoussiérer l’image du secteur »

Le programme de la journée prévoit en effet des échanges avec les étudiants, salariés et apprentis de ces filières pour évoquer en particulier toutes les innovations. Car il faut, aujourd’hui, répondre à divers enjeux. « Le terme « accélération » signifie qu’il faut plus de transports collectifs pour faire baisser la pollution et plus de désenclavement, précise encore le ministère. On veut redonner du sens à ces projets. Et le terme « modernisation » veut dépoussiérer l’image du secteur des travaux publics. Ce n’est pas désuet, on le voit avec le BIM, l’hydrogène… »

Le ministère veut enfin souligner l’importance des territoires pour accompagner sa démarche.