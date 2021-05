Plein air

Les pumptracks entrent en piste

Publié le 05/05/2021 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport

Pumptrack de Merville-Franceville dasn le Calvados DR

Les communes sont de plus en plus nombreuses à faire aménager une pumptrack, ces pistes faites de bosses et de dévers pour toutes sortes d'engins à roues. Equipements de plein air en accès libre, celles-ci rencontrent un vif succès. Cependant, face à quelques risques pour la sécurité, l'Afnor s'apprête à publier un référentiel spécifique. Un document devrait aussi aider les municipalités à rédiger leurs cahiers des charges en la matière.

