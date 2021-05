Cannabis : un rapport parlementaire préconise légalisation et prévention

Veille documentaire

Publié le 05/05/2021 • Par Mathilde Elie • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu prévention sécurité, France, Veille documentaire prévention-sécurité

Dans son rapport sur le cannabis récréatif présenté mercredi 5 mai, la députée LREM Caroline Janvier dresse un constat d’échec de la politique répressive et propose sa légalisation. La prévention occupe une place importante dans sa stratégie.

La mission d’information relative à la réglementation et à l’impact des différents usages du cannabis, présidée par le député LR de l’Essonne Robin Reda a présenté, mercredi 5 mai, son rapport thématique consacré au cannabis dit récréatif, réalisé par la députée LREM de la Loire Caroline Janvier.

280 pages dans lesquelles l’auteure établi un constat d’échecs sanitaire et sécuritaire des politiques publiques menées sur le sujet. Lors de la conférence de presse donnée à cette occasion, Caroline Janvier a souligné notamment les manques en matière de prévention qu’elle estime « largement insuffisante, faute de formation des travailleurs sociaux, des personnels de l’éducation nationale et plus générale des adultes en constat avec les jeunes ». L’élue met ainsi en avant la forte prévalence de la consommation chez les jeunes alors même que l’on sait qu’ils sont les plus vulnérables face à ce type de produits. Elle considère par ailleurs que les consommateurs ne doivent pas être perçus comme des « criminels » mais comme des personnes qui ont besoin d’un accompagnement.

A travers ce rapport, « il ne s’agit pas de se positionner pour ou contre la légalisation, mais sur la manière dont il conviendrait de le faire », a encore déclarée la députée. Pour cela, elle propose d’ouvrir un grand débat national sur le modèle de la Convention citoyenne pour le climat, ou la possibilité d’une consultation par référendum.

Une proposition qui fait écho aux récentes déclarations du président de la République. Il y a quelques semaines dans une interview donnée au Figaro, Emmanuel Macron a rejeté tout changement législatif, estimant que les stupéfiants ont « besoin d’un coup de frein, pas d’un coup de publicité ». Il a en revanche ouvert la voie à un grand débat national sur la consommation de drogue et ses effets.