Bien-être de l'enfant

L’apport des neurosciences affectives et sociales

Publié le 05/05/2021 • Par Marie-Aurélie Colpin • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire

©olly - stock.adobe.com

On apprend mieux dans de bonnes conditions. C’est ce que nous apprennent les neurosciences affectives et sociales (NAS) qui sont nées à la fin du 20e siècle. On découvre qu’une relation chaleureuse et empathique a un impact positif sur la réussite scolaire. L’intérêt majeur des N.A.S est d’aider à la compréhension de ce qui est nécessaire au bon développement de l’être humain.

