Laurent Davezies : « L’Etat n’abandonne pas ses territoires »

[INTERVIEW] Fractures territoriales

Publié le 05/05/2021 • Par Cédric Néau Romain Gaspar • dans : A la une, A la Une finances, Actu experts finances, France

Déconstruire un certain nombre d’idées reçues, c’est la mission que s’est donnée l’économiste Laurent Davezies dans son dernier livre, « L’Etat a toujours soutenu ses territoires » (éditions du Seuil, mars 2021). Ce spécialiste des politiques territoriales s’inscrit en faux contre les constats, largement relayés dans les médias depuis la crise des « gilets jaunes », de ­territoires « abandonnés » par l’Etat, d’« explosion des inégalités » et de « sécession » des métropoles. Interview.

Déconstruire un certain nombre d’idées reçues, c’est la mission que s’est donnée l’économiste Laurent Davezies dans son dernier livre, « L’Etat a toujours soutenu ses territoires » (éditions du Seuil, mars 2021). Ce spécialiste des politiques territoriales s’inscrit en faux contre les constats, largement relayés dans les médias depuis la crise des « gilets jaunes », de ­territoires « abandonnés » par l’Etat, d’« explosion des inégalités » et de « sécession » des métropoles. « L’Etat est en réalité protecteur en termes d’emplois, de dépenses publiques et de redistribution depuis longtemps. S’il y a eu “abandon” de ces territoires, c’est le fait de leurs entreprises, puis de leurs populations et particulièrement des jeunes », estime-t-il.

Professeur au Centre national des arts et métiers, il ...