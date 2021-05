Reprise de la culture : tous les musées ne seront pas logés à la même enseigne

Crise sanitaire

Publié le 05/05/2021 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, France

Tous les musées ont en ligne de mire le 19 mai, jour J pour la réouverture des lieux culturels. Mais les professionnels doivent encore patienter avec de connaître le nouveau protocole, qui est toujours en discussion. Si le feu vert donné par le gouvernement vaut pour tous les musées, les pratiques sur le terrain devraient plutôt relever du cas par cas.

Quel sera le protocole sanitaire et les jauges applicables pour la réouverture des musées ? Les responsables de musées devront patienter pour en connaître tous les détails. Lors d’une réunion organisée le 30 avril, le ministère de la Culture a indiqué aux associations professionnelles – AGCCPF, AMCSTI, FEMS, et Icom – que divers points du futur protocole sont encore en discussion entre les ministères de la Culture, de la Santé et de l’Education nationale.

En attendant le nouveau protocole qui sera applicable à partir du 19 mai, date fixée par le président de la République pour amorcer la sortie du troisième confinement, « nous devrons commencer à préparer la réouverture sur la base de celui de l’été dernier, que nous adapterons ensuite en fonction des nouvelles règles ...

