Piscines publiques : une aide supplémentaire pour l’optimisation énergétique

La Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) lance Act’eau, un programme dédié aux économies d’énergies et d’eau des piscines publiques. Entre études techniques, missions d’AMO et formation d’agents, 640 équipements de plus de 25 ans seront potentiellement concernés.

