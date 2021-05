Une déconstruction intelligente grâce au transport fluvial

Le chantier de déconstruction d’un parking à Nantes est un exemple à suivre. La localisation idéale, quasiment bord à quai de la Loire, a permis l’évacuation des gravats directement par le fleuve sans recourir au transport routier.

Et si le transport fluvial devenait une pratique courante dans la logistique des chantiers urbains ? C’est en tout cas le choix qui a été fait en Loire-Atlantique avec Nantes Métropole, Nantes Saint-Nazaire Port et la Compagnie ligérienne des transports pour transporter et évacuer les déblais issus du chantier de déconstruction d’un parking aérien dans le bas-Chantenay. Utiliser la Loire a permis de proposer une alternative au transport routier. L’impact environnemental de cette déconstruction a été maîtrisé et le réemploi de matériaux optimisé sous la maîtrise d’ouvrage de Nantes Métropole Aménagement.

Déconstruction, concassage, transport

Au cœur de la stratégie de la métropole de Nantes, le projet urbain du bas-Chantenay s’inscrit dans le processus de transformation que l’agglomération a ...